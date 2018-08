Noto, furto in casa: 34enne finisce in carcere

Dovrà rispondere di rapina, furto aggravato in abitazione e lesioni personali aggravate in concorso. Si tratta di Andrea Tumino, 34 anni di Noto, conosciuto dalle forze dell'ordine, arrestato in esecuzione dell’ordinanza del Gip di Siracusa.

Il 20 maggio scorso l'uomo avrebbe tentato un furto in abitazione: l'arrivo del padrone di casa, l'avrebbe sorpreso mentre scendeva le scale del piano superiore e l'o avrebbe messo in fuga. Prima di dileguarsi, avrebbe strattonato la vittima, scaraventandola a terra.

Alcuni giorni dopo la vittima, contattava nuovamente la Polizia riferendo d’essere stata aggredita da Tumino e da alcuni suoi familiari per la denuncia alla Polizia. Il 31 maggio in un vicolo del centro storico un nuovo furto con modalità identiche a quelle del 20 maggio. In questo caso sono stati portati via gioielli di grande valore. Le successive indagini hanno condotto gli investigatori a Tumino.