Siracusa, ritardi di ore dei treni a lunga percorrenza: la denuncia della Filt Cgil

Perdurano i ritardi dei treni a lunga percorrenza, in particolare il Milano-Siracusa, che, secondo quanto denuncia il segretario generale della Filt Cgil di Siracusa, Vera Uccello porta un costante slittamento dell’orario di arrivo non inferiore alle 3 ore. Cosa questa che secondo la sindacalista rientrerebbe nella politica di Trenitalia che "per giustificare i continui tagli, parlava di antieconomicità delle linee".

"Tale politica diventa ancor più intollerabile - commenta Vera Uccello - per via del contratto di servizio firmato con la Regione, che prevede una serie di obblighi, primo tra tutti il rilancio dei collegamenti".

La sindacalista aveva anche paventato come le eventuali soppressioni dei treni a lunga percorrenza, non solo avrebbero penalizzato il territorio in termini di collegamento con il resto del Paese, ma avrebbero potuto mettere a rischio l’occupazione, sia nel settore dei servizi sia nel diretto. E a questo proposito Vera Uccello riferisce che la Mondus srl, impresa che si occupa dei servizi pulizia treni per Trenitalia, sta mettendo in mobilità 50 lavoratori, tra cui anche siracusani.