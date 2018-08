Floridia, marijuana e hashish in casa: finisce ai domiciliari

Nascondeva in casa 8 involucri di marijuana pari a 66 grammi, una dose di hashish di 3 grammi e un bilancino di precisione.

In manette è finito a Floridia Giuseppe Di Paola, 31 anni siracusano, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari