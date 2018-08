Informazione, social e marketing le strategie di comunicazione del nuovo Siracusa

Avvicinare i tifosi azzurri al Siracusa attraverso una politica di comunicazione e informazione e il desiderio di coinvolgerli quanto più possibile nelle scelte della società.

Parte da qui il nuovo corso del Siracusa calcio che, a questo scopo, ha istituito il Dipartimento di Comunicazione, che, oltre all'informazione, curerà anche il marketing e i social. In quest'ultimo ambito è in costruzione il nuovo sito e sono già state aperte le nuove pagine collegate di Facebook, Istantgram e Tweeter, che in pochissimi giorni hanno già raggranellato 1.500 like.

Giselle Lobato, con esperienza specifica sul campo, sembra avere le idee chiare: merchandising, anche personalizzato, e informazione costante verso i tifosi di quanto la società sta facendo e farà. Intanto parte dalla riapertura della campagna abbonamenti: adesso si è a quota a 600 e si punta ai fatidici 1.000. Poi arriverà anche la presentazione della squadra alla città, ma "solo dopo la fine del calcio mercato" ha tenuto a precisare la Lobato.

L'amministratore delegato Santangelo ha sottolineato il gran lavoro svolto in quest'ultimo mese e mezzo: dalle scadenze da onorare, ai contratti da far firmare, ai giocatori da gestire e sistemare nel passaggio da Troina a Siracusa.

"L'obiettivo - ha precisato - è portare il Siracusa e la città di Siracusa in alto. La diffidenza iniziale dei tifosi è normale - ha aggiunto - quando arriveranno i risultati dentro e fuori il campo tutto andrà meglio. Noi - ha concluso - vogliamo condividere i nostri progetti con i siracusani e far diventare il Siracusa Calcio il fiore all'occhiello della Lega pro, partendo da quanto di buono fatto dalla proprietà precedente".