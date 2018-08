Crollo ponte, Toninelli: "Necessario generale piano di manutenzione"

"Bisogna smettere di inseguire le emergenze e bisogna ricominciare a programmare gli interventi per evitare che eventi di questo genere vengano a determinarsi". Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova. " La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria".

"Il capitale investito dalla maggior parte delle concessionarie era già stato ampiamente ammortizzato e remunerato, tra la metà e la fine degli anni '90. Pertanto, le tariffe avrebbero quantomeno potuto essere drasticamente ridotte - ha detto il ministro - di una montagna di extraprofitti". "Degli extraprofitti hanno beneficiato totalmente le società concessionarie, a discapito dei cittadini che hanno visto e vedono di volta in volta aumentare il costo dei pedaggi", ha aggiunto.

"Questo Governo - ha aggiunto - farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni, valutando di volta in volta l'interesse pubblico". "Entro domani - ha fatto sapere - saranno pubblicati tutti" gli atti delle concessioni autostradali.

(ANSA)