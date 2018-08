Augusta terzo porto italiano per sbarchi di migranti, ne sono arrivati 2.478 dall'inizio dell'anno a oggi

Augusta terzo porto italiano per sbarchi di migranti. Il dato si evince dal report aggiornato in tempo reale del Ministero dell'Interno.

Dall'inizio dell'anno a oggi sono stati 2478 gli stranieri che sono arrivati nella struttura portuale megarese. Al primo posto c'è Pozzallo con 3554 migranti, in seconda posizione Catania con 2961. Dopo Augusta seguono Messina (2.394), Lampedusa (1.797), Trapani (1.633), Palermo (809) e Porto Empedocle (505).

Il dato complessivo, che comprende anche gli sbarchi che hanno toccato la Calabria, la Puglia, la Sardegna, conferma il crollo negli arrivi di migranti in Italia: si registra un calo dell'86,79% rispetto al 2017 e dell'88,31% rispetto al 2016.

La maggior parte dei migranti è di nazionalità tunisina (3718), seguono gli eritrei (2897) e i sudanesi (1595), poi nigeriani (1.248), pakistani (1.237), iracheni (1.150) e ivoriani (1.047).