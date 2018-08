Siracusa, guasto idrico alla condotta di viale Epipoli: intervento dalle 24

Perdita idrica in una conduttura di viale Epipoli a Siracusa, all'altezza del centro commerciale tra villaggio Miano e Belvedere.

I tecnici della Siam hanno già programmato un intervento per riparare il guasto: cominceranno intorno alle 24, così da ridurre al minimo i disagi per i residenti. Nella notte, quindi si potrebbe verificare carenza idrica in tutta la zona del villaggio Miano.

Il ripristino del servizio è previsto nelle prime ore di domani mattina.