Siracusa, Santuario accessibile a tutti: ascensore per anziani e disabili

Dal 29 agosto il Santuario della Madonna delle lacrime sarà più accessibile per anziani e disabili. Sarà inaugurato alle 17,00, primo giorno del 65° Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, l’ascensore che facilita l’accesso alla Basilica superiore dove è custodito il Quadretto miracoloso. L’opera, insieme al rifacimento di otto bagni accessibili a tutti, è stata donata dal Fondo Lavoratori Ex Eternit Siciliana S.p.A.

L’Arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, benedirà l’ascensore alla presenza del prof. Astolfo Di Amato, presidente del Fondo Sociale ex Eternit, insieme all’avv. Paolo Ezechia Reale e all’avv. Silvio Aliffi, membri del comitato. Presenti gli operai con Giuseppe Zaccarello, in rappresentanza del Comitato di lavoratori ex Eternit Siracusa e l’Unitalsi.