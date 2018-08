Siracusa, la Guardia di Finanza commemora l'allievo maresciallo Scamporrino

La Guardia di Finanza di Siracusa, ha ricordato oggi l' Allievo Maresciallo Davide Scamporrino, riconosciuto “vittima del dovere”, nella ricorrenza del ventennale della scomparsa.

Scamporrino, siracusano di nascita, perse la vita il 27 agosto 1998 in un incidente stradale nel corso di un’operazione antimmigrazione clandestina in provincia di Lecce. Il Comune di Siracusa, il 6 marzo 2008, gli ha intitolato una piazza.

Oggi al cimitero è stata consegnata a consegna a ciascun familiare, la mamma Iolanda, le sorelle Maria e Lucia e i fratelli Antonio e Pietro, da parte del Comandante Provinciale Col. Antonino Spampinato, una missiva a firma del Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Giorgio Toschi.

Poi è stata celebrata una Messa in suffragio, officiata da Fra’ Daniele: sono intervenuti il Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, il Questore Gabriella Ioppolo, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto e dell’Aeronautica Militare, il Presidente dell’Associazione Nazionale Onlus “Le Vittime del Dovere”, Cavaliere Andrea Fasanella e una rappresentanza di finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa e gli appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.