Siracusa, visita di commiato del Generale di Brigata Galletta

Visita ufficiale questa mattina al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa da parte del Generale di Brigata Riccardo Galletta, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, per rivolgere un saluto di commiato in occasione del suo imminente trasferimento ad altro incarico.

A ricevere l’alto Ufficiale, il Comandante Provinciale, Col. Luigi Grasso, tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione della Provincia, una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, il personale del CO.BA.R. (Comitato Base di Rappresentanza) e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

All’alto Ufficiale, il colonnello Grasso ha donato, a nome di tutti e in segno di ricordo, un quadro riproducente Napoleone Bonaparte.