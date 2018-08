Siracusa, appalto pulizie: rinviato l'incontro tra Comune e sindacati

Torna a salire la tensione sull'appalto pulizie al Comune di Siracusa dopo il rinvio dell'incontro previsto per oggi tra l'amministrazione comunale e i sindacati. L'incontro era stato già fissato l'8 agosto quando, dopo alcuni giorni di protesta dei lavoratori che rifiutavano la riduzione dell'orario di lavoro, il Comune decise di disporre la proroga al 31 agosto dell’appalto pulizie alla PFE e la sospensione momentanea dell’avvio del servizio alla CM Service, che si era aggiudicata l'appalto.

Il rinvio dell'incontro di oggi preoccupa non poco i sindacati: "Rinnoviamo - dichiarano i segretari di Filcams Cgil, Stefano Gugliotta e Fisascat Cisl, Teresa Pintaorona - la nostra richiesta di annullare la gara in autotutela; giorno 29 in assenza di notizie certe e rassicuranti, mobiliteremo le lavoratrici ed i lavoratori dell’appalto a difesa del loro salario e contro una politica degli appalti del Comune di Siracusa irresponsabile ed antisociale”.