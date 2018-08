Siracusa, via alla stagione 2018/2019 per l'Ortigia: tutti presenti

Iniziata ufficialmente la stagione 2018-2019 del Circolo Canottieri Ortigia.

Tutti presenti i giocatori che comporranno la rosa di prima squadra. Aggregati, da subito, l’attaccante spagnolo Espanõl, l’americano Farmer, il perugino Susak e il catanese, secondo portiere, Pellegrino.

Allenamento lungo dedicato alla fase natatoria.

"Il primo impegno sarà la coppa Italia con il concentramento del 21 e 22 settembre a Roma – ricorda subito Piccardo – La stessa Roma, la Lazio e la Florentia saranno un bel banco di prova per questa prima uscita stagionale. I nuovi sembrano ben affiatati con il resto del gruppo e questo è un valore aggiunto. Ci prepariamo ad un settembre impegnativo visto che, dopo la coppa Italia, dovremo affrontare la trasferta greca per l’Euro Cup".

"Sarà un buon test per i più giovani e per lo stesso campionato – aggiunge Albert Lifante Espanõl – Giocare in Europa è sempre entusiasmante e importante per una società. L’Ortigia arriva da una stagione incredibile con un terzo posto sfiorato in campionato. Bisognerà lavorare duro per confermarsi e provare a fare un ulteriore passo in avanti".

A guidare il gruppo in questa prima uscita, capitan Massimo Giacoppo: "Contenti di ripartire dopo la grande stagione disputata – commenta al termine dell’allenamento – Siamo consapevoli che è difficile confermarsi a certi livelli e che per farlo bisogna lavorare duro e non concedersi troppi cali di tensione.

I nuovi innesti portano esperienza e freschezza allo stesso tempo. Il gruppo è ben rodato e possiamo soltanto migliorare".