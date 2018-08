Siracusa, insulta e spintona la ex moglie: denunciato per maltrattamenti

Insulti e spintoni alla ex moglie al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi, gli sono costati la denuncia per maltrattamenti in famiglia.

Si tratta di un 42enne di nazionalità egiziana che vive da separato in casa con l'ex moglie, una siracusana di 40 anni, che pur di non far soffrire il figlio ha accettato la convivenza.

Ieri sera l'ennesimo litigio, con la donna che stavolta si è rivolta ai Carabinieri.

La signora, accompagnata presso il pronto soccorso cittadino, è stata dimessa con 3 giorni di prognosi per stato ansioso post traumatico e traumi contusivi sparsi sul lato sinistro del collo.