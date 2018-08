Siracusa e provincia, lavoro nero e irregolare: sanzioni e ammende per 64.000 euro

Sono stati 12 gli accessi ispettivi eseguiti dai Carabinieri in altrettante aziende, tra i Comuni di Siracusa, Rosolini, Portopalo di Capo Passero, Augusta, Floridia e Carlentini.

Sono state esaminate 38 posizioni lavorative: 8 sono risultate irregolari sotto il profilo contributivo e retributivo, mentre 13 lavoratori erano impiegati in nero.

Per 5 aziende, due esercizi commerciali, di un pub, un lido balneare ed una impresa agricola, è scattato il provvedimento di sospensione.

Nei confronti di 3 datori di lavoro, è anche scattata la denuncia in stato di libertà per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre è stata disposta l’immediata rimozione di 2 impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione. Anche in questo caso denunciati i titolari.

Al termine, nel complesso, sono state elevate sanzioni per oltre 50 mila euro e ammende per quasi 14 mila euro.