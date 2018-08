Noto, viola i domiciliari e ruba incasso di un ristorante: finisce in carcere

Viola i domiciliari cui era sottoposto, per andare a derubare un ristorante dell'incasso, 1.500 euro. Incastrato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, viene arrestato e condotto in carcere con l'accusa di furto aggravato ed evasione dai domiciliari. Si tratta di Corrado Cascione, 21 anni di Noto. Il giovane, dieci giorni fa, era stato posto agli arresti in casa per furti in abitazioni ed in esercizi commerciali.

La notte del 20 agosto, secondo quanto accertato dagli investigatori della Polizia, il furto al ristorante, che sarebbe stato preceduto da altri furti compiuti nei mesi precedenti.