Siracusa, aggredisce e minaccia moglie e figli minori: denunciato

Ieri sera, la Polizia di Stato di Siracusa, è intervenuta per una lite in via Luigi Cassia. Sul posto, gli Agenti sono stati aggrediti da un uomo di 38 anni, già noto alla Polizia, in evidente stato di agitazione, il quale aggrediva verbalmente e minacciava la moglie e i 4 figli minori.

L'uomo è stato denunciato per i reati di lesioni, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato anche allontanato dall’abitazione familiare.