Siracusa, Lungomare di Levante: da Grienti segnalazioni già dal 2014

Far diventare il Lungomare di Levante, in Ortigia, da Castello Maniace al Talete, un bellissimo percorso di passeggio, illuminato, decorato e, soprattutto, sicuro.

Questo quanto auspica l'ex consigliere circoscrizionale, Raffaele Grienti, che proprio su quel Lungomare, che oggi vede interdetti i marciapiedi per ragioni preventive di sicurezza, ha più volte richiamato l'attenzione della precedente amministrazione comunale: "È dal 2014 che in maniera ufficiale, segnalo agli organi competenti che la banchina a sbalzo del Lungomare di Levante è ormai in una situazione al limite della decenza e, soprattutto, della sicurezza. Fu solo l'assessore Foti a far effettuare qualche intervento di manutenzione ordinaria in alcuni punti del marciapiede, ma poi, purtroppo, non fu più fatto nulla. Sempre nel 2014 - continua - chiesi, inoltre, di aumentare il numero di flangiflutti posti a pochi metri dalla costa per poter contrastare il più possibile l'azione corrosiva del moto ondoso".

Adesso alla luce di interventi non più rinviabili che hanno portato alla chiusura dei marciapiedi ai pedoni,Grienti sollecita il sindaco a mettere in atto quanto doveva essere fatto negli anni precedenti.