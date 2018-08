Nel Messinese, due morti e 2 feriti in incidente stradale

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel Messinese, sulla statale 185 "di Sella Mandrazzi", in località San Cataldo, nel comune di Motta Camastra (Messina). Lo rende noto l'Anas. Nel tratto, Il tratto stradale, rimasto chiuso per consentire l'intervento dei soccorritori, è stato istituito il senso unico alternato della circolazione.

Le vittime, originarie di Francavilla (Me), sono Luciano Siracusa, 28 anni, e il fratello Francesco di 17. I due erano su un'Alfa 147, con altre due persone rimaste ferite, che si è scontrata con una Peugeot 307. Il punto dell'incidente è vicino al comune di Malvagna.