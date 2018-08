Noto e Marzamemi, controlli di Carabinieri e Asp: prevenire la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche

Ancora le coste balneari nel mirino dei Carabinieri durante quest'estate, segnata dai regolari controlli svolti in collaborazione con il personale sanitario dell'Asp.

Ieri, maggiore attenzione nella zona del Lido di Noto e nel borgo di Marzamemi.

Oltre 50 le persone controllare alla guida di altrettanti veicoli, e una decina le perquisizioni personali effettuate. A due soggetti contestata la guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti: oltre ad essere stati segnalati per l’uso personale di sostanza stupefacente, ai responsabili è stata ritirata la patente di guida.

Uno di loro, inoltre, è stato denunciato per aver fornito false generalità, in quanto, per sottrarsi alle gravi conseguenze del controllo, avrebbe fornito i dati del fratello.

Il controllo è stato fatto con il supporto dell'etilometro nell'ottica di prevenire la guida in stato di ebrezza. In questo campo sono state elevate 8 contravvenzioni, soprattutto per il mancato uso delle cinture di sicurezza, guida senza patente e 1 sanzione amministrativa con ritiro della patente per un giovane siracusano trovato alla guida in stato di ebrezza e sono stati inoltre sequestrati amministrativamente 2 veicoli.

Particolarmente alta l’attenzione nel borgo marinaro di Marzamemi, dove anche quest’estate si è registrata una forte affluenza, specie dei più giovani. Sul posto, quest'estate, oltre 200 militari.