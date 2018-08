Siracusa, aggredisce genitori anziani: arrestato un uomo

Su di lui pendeva già un provvedimento di non avvicinamento nei luoghi di dimora e in quelli frequentati dai propri anziani genitori, rispettivamente di 85 anni (il padre) e di 81 anni (la madre).

Ma questo non è bastato a fermare C.G., 43enne, residente a Siracusa, che questa notte, intorno all'una, si è recato nell'abitazione dei due coniugi e, per futili motivi, per tenere atteggiamenti violenti nei confronti degli anziani.

Sul posto la polizia di Stato lo ha arrestato e condotto in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.