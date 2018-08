Noto, minaccia la Polizia municipale: denunciato 33enne

E' stato denunciato dalla Polizia Municipale ieri, durante i controlli sull’assegnazione dei posteggi lungo viale Marconi per l’allestimento della consueta fiera di San Corrado, V. T., 33 anni, per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante i controlli sono stati contestati alcuni illeciti amministrativi all’attività di una signora, risultata madre del V. T., il quale durante le operazioni si è scagliato contro un ispettore di Polizia Municipale minacciandolo, pronunciando frasi ingiuriose e rifiutandosi di fornire le proprie generalità per l’identificazione.