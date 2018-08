Siracusa, consiglieri pentastellati supervisionano i lavori al campo sportivo Ivan Tuccitto

Sopralluogo, ieri, dei consiglieri pentastellati Chiara Ficara e Francesco Burgio, a campo sportivo Ivan Tuccitto di Cassibile.

"I lavori proseguono come sperato e come previsto: - dicono i due - rifacimento del manto in erba sintetica del campo da gioco, cordolo in c.a per recinzione sportiva nell’area da gioco, adeguamento e ampliamento dei servizi igienici, spogliatoi e palestra sottotribuna, adeguamento e ampliamento impianti elettrici aree esterne e servizi, impianto idrico, fognario, smaltimento delle acque, impianto ACS a pannelli solari per i servizi e impianto di riscaldamento nei servizi; tra circa 40 giorni l’opera sarà completata".

Rimangono fuori dai lavori le torri faro. A breve il movimento incontrerà l’assessore regionale allo sport Lo Iacono