Siracusa, chiusa la postazione del 118 a Fontane Bianche

Chiusa, da ieri notte, anche la postazione del 118 di Fontane Bianche per rottura del mezzo.

A Siracusa, quindi, s"u 4 postazioni del 118, quella di Fontane Bianche è chiusa, quella di viale Tica 39 è servita da un doblò, quella di Ortigia ha l’ambulanza di viale Tica e l’unica che sembra funzionare è quella presso l’ospedale “Rizza”" - tuona Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale

"Pertanto, ha proseguito Vinciullo, anziché 4 ambulanze, ne abbiamo 2 più un doblò, che viene spacciato per auto medicalizzata".