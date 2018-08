Eurialo in festa, il ripescaggio in C è ufficiale

L’Eurialo Siracusa è stata riammessa al campionato di serie C.

“Siamo veramente contenti di poter partecipare per il secondo anno consecutivo al campionato di serie C – esclama il vicepresidente Salvatore Corso - , ed è la prima volta che accade alla nostra società, premiata dal comitato regionale della Fipav per l’oculata gestione delle nostre giovani che componevano 11/12 del roster dello scorso anno. Quello che verrà sarà indubbimente un campionato difficile – aggiunge il numero due verdeblù - basti vedere le squadre che ne faranno parte, ma cercheremo di sfruttare al meglio l’esperienza che molte delle nostre giovani atlete hanno acquisito la scorsa stagione”.

La società aretusea, che ha già perfezionato l’iscrizione al campionato, ha confermato in blocco l’ossatura dello scorso anno, inserendo altre tre ragazze provenienti dal vivaio, a conferma del taglio prettamente giovanile che intende dare all’organico anche per la prossima stagione. In panchina, al posto di Luca Scandurra (trasferitosi in Calabria per affrontare un campionato di avanguardia ma pur sempre nelle file societarie), ci sarà Vincenzo De Luca, tecnico esperto e navigato e grande conoscitore della categoria. Sarà affiancato da Salvatore Drago