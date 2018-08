Ospedale Muscatello di Augusta, tac guastata: Asp "Problema affrontato"

E' un problema tempestivamente affrontato quello del guasto alla tac dell'Ospedale Muscatello di Augusta. Ad assicurarlo è l'Asp di Siracusa.

"Ci scusiamo con i pazienti per l'eventuale disagio che il guasto della tac dell'Ospedale di Augusta ha potuto creare - dichiara il direttore generale facente funzioni Anselmo Madeddu - ma purtroppo, come accade per qualsiasi apparecchiatura, anche quelle di alta tecnologia sono soggette a guasti in modo certamente imprevedibile. La Direzione sanitaria di presidio, il Dipartimento radiologico e l'Ufficio tecnico aziendale si sono tempestivamente attivati per esperire tutte le azioni di manutenzione che hanno previsto la sostituzione della scheda madre dell'apparecchiatura ed hanno predisposto un piano di intervento per ridurre al minimo i disagi agli utenti. Pertanto, è stata contattata la Casa madre, si è proceduto all'acquisto della scheda, e siamo in attesa del suo arrivo, considerato che tutto ciò è avvenuto, oltretutto, nel periodo feriale a cavallo di ferragosto. Ai pazienti le prestazioni sono state comunque assicurate dagli altri ospedali. Il problema e' oramai di imminente risoluzione. L'ospedale Muscatello, nel prossimo futuro, sarà dotato di una ulteriore tac di ultima generazione per cui sono state avviate le procedure di acquisto nell'ambito delle azioni volte ad implementare il parco tecnologico dell'Azienda".