Sortino, 35enne sorpreso ad innaffiare una piantagione di canapa indiana

E' stato sorpreso, dai Carabinieri di Sortino, intento ad innaffiare la sua personale piantagione di canapa indiana in una proprietà in contrada Fiumara di Sopra.

A essere arrestato, in flagranza di reato, è un 35enne sortinese, F.G., per il reato di detenzione produzione e traffico e di sostanze stupefacenti.

Nel fondo agricolo del 35enne sono state trovate 26 piante di canapa indiana alte circa 2 metri, in stato di infiorescenza.

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.