Tre morti in un incidente stradale vicino Enna

Tre persone sono morte in un incidente stradale tra un’auto e un mezzo pesante avvenuto la scorsa notte in Sicilia, sulla strada statale 626 “della Valle del Salso”, nel territorio di Enna. La strada, fa sapere l’Anas, è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. I veicoli provenienti da Gela sono deviati all’uscita obbligatoria al km 6,450 fino allo svincolo di Capodarso, sulle statali 122 e 117 bis. Chiuse le rampe al km 0,100, con deviazioni sulla S.S.640 e divieto di transito ai mezzi pesanti oltre le 20 tonnellate. E’ stato inoltre istituito il divieto di accesso allo svincolo di Enna. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico e per ripristinare la transitabilità non appena concluse le attività giudiziarie in corso.