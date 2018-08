Noto, festa di San Corrado: domani omaggio floreale e processione serale dell’arca

Entrano nel vivo i festeggiamenti di San Corrado, santo patrono di Noto e compatrono della diocesi netina. Previsto per domani l’omaggio floreale alla statua di San Corrado di piazzale Adorno (ore 9), il solenne pontificale in Cattedrale (10.30) e la processione serale dell’arca argentea (alle ore 19).

"Ci apprestiamo a vivere con fede e devozione queste ore di festa per il “nostro” San Corrado - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - avendo anche la possibilità di ospitare a Noto il poeta cantautore Francesco De Gregori, uno dei più importanti personaggi della storia della musica italiana. È un omaggio a San Corrado, la cui figura è molto importante non solo per i fedeli di Noto ma anche per quelli di altre città, come testimoniano le processioni notturne di gente che arriva da Pachino e Rosolini e che vengono accolte in Cattedrale di notte".