Siracusa, finanziamenti scuole di via Calatabiano e via Temistocle

Ammesse a finanziamento regionale per le scuole siracusane. A essere finanziate saranno le indagini diagnostiche e le effettuazioni delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di 21 edifici scolastici.

Con i fondi sarà realizzata la palestra della scuola di via Calatabiano per un importo di Euro 1.600.000 nell’annualità 2018, e l’ascensore e prospetti della scuola di via Temistocle per un importo di Euro 540.000 nell’annualità 2019.

“Una buona notizia nell’ottica del risanamento complessivo dei nostri edifici scolastici. La scuola svolge un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra comunità e abbiamo il dovere di continuare a ricercare ed impegnare risorse a tale fine”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia.