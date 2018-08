Ilva: Di Maio, annullamento gara non è questione chiusa

"La questione dell'annullamento della gara per l'Ilva non è finita. Per annullarla - ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio - non basta che ci sia l'illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve accendere, quello dell'interesse pubblico, e lo stiamo ancora verificando".

Il ministro è tornato all'attacco del precedente governo: "Gli indiani - ha detto riferendosi ad Arcelor Mittal - hanno fatto bene e in buona fede, è il pubblico che ha fatto un macello".

"Tra 15 giorni - ha assicurato Di Maio - il parere dell'Avvocatura lo potranno leggere tutti. Lo vedranno dal 7 settembre in poi". Il 7 settembre, ha spiegato il leader del M5S, è la data in cui finisce la procedura interna al ministero: "l'Avvocatura mi ha scritto una clausola dicendo che il parere non è ostensibile, significa che durante la procedura di accertamento della legalità non lo posso pubblicare. Se lo pubblico vizio tutta la procedura e quindi invece di accertare la legalità magari compiamo un'altra illegalità".

"Il tavolo sindacale in mia presenza - ha detto ancora il vicepremier affrontando la trattativa sugli esuberi all'Ilva - deve andare avanti. Se i sindacati non ci vanno, è una responsabilità che si assumono i sindacati", ha aggiunto, riferendosi in particolare allo scetticismo di Marco Bentivogli, segretario della Fim Cisl.