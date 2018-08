La Sicula Leonzio ha acquistato il calciatore Francesco Ripa. Proveniente dalla società Calcio Catania, l’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale con il nostro club.

In complesso, 363 presenze e 153 gol per Ripa, nato a Battipaglia (SA) il 5 novembre del 1985. Otto volte in doppia cifra (due in serie D e 6 in serie C) comincia subito a far “parlare” i gol. A Battipaglia, nel 2004, 10 reti. Poi, a Sorrento: 16 gol nel 2006 e 23 nel 2006/2007 in serie C. Bomber di razza continua la sua carriera al Sorrento, per poi trasferirsi alla Pro Patria dove centra altre due stagioni da incorniciare: 12 gol nel 2010 e 16 l’anno successivo, in sole 14 apparizioni (con media che supera quella di un gol a partita). Il ritorno in Campania, dopo un passaggio a Como (7 reti), coincide con i 18 gol messi a segno con l’Arzanese nel 2014. Il passaggio alla Juve Stabia, porta altre due stagioni da incorniciare (10 reti nel 2015, ben 15 nel 2017). Nel 2017/2018, l’approdo al Catania (6 reti) da cui si trasferisce alla Sicula Leonzio. Ha centrato due promozioni con il Sorrento, una con la Nocerina (in B) e una con L’Aquila.

“La Sicula Leonzio è una squadra ambiziosa – dice l’attaccante -. Ai tifosi dico che suderò la maglia e che lotterò su ogni pallone come ho sempre fatto nella mia carriera”.