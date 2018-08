La Sicula Leonzio acquisita il calciatore Mirko Esposito

Va alla Sicula Leonzio il calciatore Mirko Esposito. L’esterno basso ha sottoscritto con la società un contratto biennale. Esposito è nato a Fidenza e ha 22 anni.

Per lui uno scudetto e una Supercoppa con gli Allievi Nazionali. Dopo l’esordio in A con gli emiliani (contro il Verona) passa al Crotone e vive 3 stagioni in serie C, con Paganese, Catanzaro e Catania, collezionando in totale 76 presenze in terza serie.

“Sono contento di essere arrivato alla Sicula Leonzio. Conosco bene il mister – ha detto Esposito –. So che è una persona che non si accontenta e noi dovremo essere come lui”.