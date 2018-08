Noto, Elisabetta Lucchese è la nuova Miss Sicilia: Miss Barocca è Giusy Marasà

E' stata eletta ieri, in piazza Municipio a Noto, la nuova Miss Sicilia 2018: si chiama Elisabetta Lucchese, ha 21 anni e si è appena laureata in Management d’Impresa.

E', invece, Giusy Marasà, 22 anni e originaria di Borgetto (Palermo), la prima Miss Noto Barocca, proclamata sempre ieri sera durante la serata condotta da Antonello Consiglio e Chiara Esposito, quest’ultima ex Miss Sicilia 2016 e volto del programma L’Eredità di Rai Uno.

Entrambe parteciperanno alle prefinali nazionali a Jesolo