Siracusa, interdetto ai pedoni l’uso di parte dei marciapiedi del lungomare di Levante

E' stato effettuato, questa mattina, il sopralluogo con i tecnici comunali per verificare lo stato di conservazione dei muraglioni e delle strutture di calcestruzzo di cemento armato dei marciapiedi nel tratto compreso tra il Castello Maniace e Belvedere San Giacomo.

Bisognerà attendere i risultati, ma nel frattempo l'Amministrazione ha deciso di interdire ai pedoni i marciapiedi a sbalzo nel tratto di lungomare di Levante compreso tra Largo della Gancia e Forte Vigliena

“Grazie all’ausilio della Capitaneria di Porto- ha detto l'assessore Giusy Genovesi- è stato possibile verificare, via mare, lo stato delle strutture ammalorate e mettere i tecnici del Comune nelle migliori condizioni per stilare una relazione accurata. Al momento non possiamo escludere l’ipotesi di rischio legato al degrado di alcuni elementi”.

“Il Comune – conclude l’Assessore - ha già un progetto di restauro e consolidamento strutturale dei muraglioni di Ortigia del quale è stato realizzato uno stralcio. Il nostro obiettivo sarà quello di completare l’opera attraverso la ricerca e l’individuazione di fondi che ci mettano nelle condizioni di intervenire celermente per sanare le strutture deteriorate”.