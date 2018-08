Pachino, rifiuti abbandonati: sanzioni a chi sporca con le nuove telecamere mobili

Un doppio intervento per i rifiuti abbandonati in strada: da un lato sono state predisposte bonifiche straordinarie di pulizia, e dall'altro messi a punto nuovi dispositivi di videosorveglianza contro chi sporca.

E' la scelta della Giunta Bruno di Pachino, comune dove le percentuale di differenziata è arrivata sino al 34,10 %.

"Un dato che parla chiaro – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – i cittadini hanno cominciato a contribuire in maniera considerevole a differenziare i rifiuti, ottenendo un eccellente 25 % in più rispetto al primo semestre del 2018 in cui la raccolta era bloccata a sotto il 9 %. Un successo ottenuto grazie anche alla collaborazione dei commercianti di Marzamemi che hanno utilizzato la piazzola ecologica nata nel borgo. Purtroppo, però, c’è chi ancora non ha a cuore il proprio territorio e l’ambiente e continua ad abbandonare sconsideratamente in rifiuti, sia nel centro cittadino che nelle contrade, non rispettando né il calendario né gli altri cittadini".

Due le direttive adottate dall’amministrazione per far fronte all’abbandono indiscriminato di rifiuti: le nuove telecamere installate nelle zone sensibili e interventi straordinari di pulizia.

"Abbiamo acquistato delle telecamere – ha detto Andrea Nicastro, assessore all’Ecologia-, che ci consentiranno di smascherare i cittadini che continuano a sporcare. Sono dispositivi che scattano delle foto e vengono direttamente inviate ai server custoditi nel palazzo comunale. Per chi trasgredisce sono previste sanzioni amministrative da 50 a 600 euro. Differenziare è possibile e lo dimostrano i dati saldi oltre il 30% di raccolta differenziata durante l’estate. Quello che è impossibile è continuare a tollerare questi comportamenti incivili. Ma la guerra agli sporcaccioni è dichiarata". Stamattina è partita una bonifica straordinaria dei rifiuti in alcune contrade e zone del territorio comunale. Sono state ripulite le contrade Torre Fano, Cuba, Punto Rio, Scarpitta e via Dello Stadio, invase dai rifiuti abbandonati, e sono stati rimossi i rifiuti ingombranti.