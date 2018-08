Siracusa, automobile in fiamme nella bretella di Targia: illeso il conducente. Traffico in tilt

E' partita a fuoco, intorno alle, un'automobile che viaggiava sulla Bretella di Targia. Si tratta di una Renault Scenic con a bordo solo il conducente, il quale non ha riportato gravi ripercussioni.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non si conoscono ancora i motivi dell'incendio,

Code e traffico in tilt