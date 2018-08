Siracusa, i Carabinieri tracciano il bilancio di quest'estate

Un'estate intensa quella dei Carabinieri che hanno messo in campo con servizi di prevenzione ad alta visibilità, repressivi, di ordine pubblico e di vigilanza.

Il bilancio: 174 persone arrestate, 694 denunciate, 13 kg. di droghe sequestrate e oltre 400 piante di cannabis, 2250 i servizi svolti di controllo del territorio, 2865 i servizi svolti per la circolazione stradale, con 865 sanzioni elevate, 30 servizi di antiabusivismo commerciale con 26 sequestri per un valore di alcune centinaia di migliaia di euro