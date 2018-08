Portopalo di Capo Passero, discariche abusive, spaccio, lavoro nero e violazioni al codice della strada: denunce e sanzioni

Carabinieri, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nas impegnati in un capillare controllo del territorio, in zona Portopalo di Capo Passero.

Obiettivo: il contrasto a violazioni del codice della strada, di uso delle sostanze stupefacenti e all'abbandono di rifiuti. Durante i posto di blocco sono state elevate diverse contravvenzioni, di cui 3, con il sequestro amministrativo del veicolo, per mancata copertura assicurativa, 2 per l’omesso uso della cintura di sicurezza. Scattata la denuncia anche per un uomo per il reato di guida sotto effetto di sostanze alcoliche.

Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto all'abbandono di rifiuti, i Carabinieri hanno denunciato il proprietario di un terreno in contrada Corridore Campana, a Portopalo, per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel terreno sono stati trovati rifiuti, non stoccati, di categorie diverse, tra cui vecchi elettrodomestici e materiale di risulta.

Numerosi anche i controlli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. In quest'ambito i Carabinieri hanno denunciato 2 persone, trovate in possesso di circa 50 grammi di marijuana e 2 piantine di “cannabis indica” dell’altezza media di 150cm.

Al setaccio anche gli esercizi commerciali, quattro dei quali sono stati sanzionato. Tre avrebbero infatti apportato modifiche strutturali non comunicate preventivamente alle autorità preposte, sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro. Sospesa e sanzionata amministrativamente per un totale di 11.000 euro l’attività imprenditoriale dove i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di 3 lavoratori senza alcun contratto di lavoro.