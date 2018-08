Pachino, il Comune parteciperà al bando per la pubblica illuminazione con un project financing

Il Comune di Pachino parteciperà al bando per la pubblica illuminazione attraverso un project financing, previa approvazione in consiglio comunale. A dirlo è l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Gianni Scala. Si tratta del bando relativo ai finanziamenti Pofesr 2014/2020 per la concessione di agevolazioni in favore dei comuni, per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.

"Visto che l’ente comunale – ha spiegato Scala – non possiede le risorse economiche né il tempo per strutturare la progettazione per la partecipazione al bando, l’amministrazione ha scelto ugualmente di concorrere ai fondi Pofesr 2014/2020 (giusto per rispondere concretamente anche ai quesiti sollevati dal M5S pachinese) attraverso un project financing, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, progetto presentato da privati e sottoposto a gara d’appalto. I benefici, chiaramente, ricadranno sui nostri cittadini, che si ritroveranno una pubblica illuminazione totalmente rinnovata e funzionante. Riguardo agli enti pubblici che hanno deciso di partecipare direttamente con i loro uffici, staremo a vedere cosa riusciranno ad ottenere. Noi siamo certi che il progetto è competitivo e possiede molte possibilità di essere finanziato".