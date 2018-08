Marzamemi, la genitorialità al centro del festival Lgbt "Sii come sei"

Due giorni Lgbt a Marzamemi per la quarta edizione del "Sii come sei", manifestazione patrocinata dal Comune di Pachino.

L'evento, organizzato da Arcigay Siracusa, Cisipiazzarcobaleno ed Ekubartgroup, avrà come tema la genitorialità.

Appuntamento sabato 25 agosto, alle ore 18, con la mostra fotografica dal titolo “We are family” curata da Salvatore Sidoti, a cui seguirà un contes fotografico in collaborazione con “Famiglie Arcobaleno”.

La serata andrà avanti con la presentazione del libro di Antonio Mocciola” Addosso – Le parole dell’omofobia” nel cortile Villadorata.

Al momento culturale, sono anche previsti momenti ricreativi, quali le performance danzanti a cura di Ekubartgroup e una serata danzante in piazza Regina Margherita.

La tavola rotonda sulla genitorialità, invece, sarà incentrata sulla tematica dell’omogenitorialità e si svolgerà la sera successiva, il 26 agosto.

All’evento saranno presenti Paolo Patané, già presidente di Arcigay, ad Anna Battaglia, storica esponente di Agedo nel ragusano. Modererà la serata Seby Cammisuli, direttore artistico della manifestazione che ha detto: "È entusiasmante vedere come un evento giunto alla sua quarta edizione stia riscontrando sempre più consensi sia da parte delle associazioni sia da parte dell’intero territorio che mira ad aprirsi sempre di più alla comunità LGTB".

Seguirà, alle 22.30, la proiezione del film “Puoi baciare lo sposo”.