Siracusa, il sindaco su Nave Diciotti: "Traditi i valori della costituzione"

"Siracusa è città dei diritti e dell'accoglienza. Ed è anche per questi motivi che la vicenda dei migranti bloccati da oltre 3 giorni a bordo della nave Diciotti al porto di Catania ci lascia sgomenti ed attoniti”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia, che aggiunge: “Esprimo come amministratore e come cittadino un profondo disagio per quanto sta accadendo a causa di un Governo che mette in atto comportamenti che tradiscono i valori fondanti della nostra Costituzione. Le Istituzioni non possono abdicate al ruolo di garante di valori universali ed umanitari quali l’accoglienza e il rispetto della persona che prescindono dai propri convincimenti politici. Rispetto al destino successivo all’accoglienza di questi migranti la si può pensare in mille modi diversi, tutti legittimi, ma un Paese civile non può rifiutarsi di prestare l’assistenza che qualunque essere umano merita”.