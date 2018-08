Siracusa, Piazza D'Armi: la consigliera Russoniello "Bisogna rispettare le regole"

Amarezza per mancati controlli necessari. Così parla la consigliera del Movimento Cinque Stelle, Silvia Russoniello, della vicenda che ha coinvolto Piazza D'Armi

"Bene gli investimenti privati sotto guida pubblica e la riqualificazione degli spazi. - spiega - Bisogna però essere rigorosi nel verificare sempre rispetto delle norme. Come lo si pretende dal commerciante che, per avviare una sua piccola attività, spesso rimbalza di ufficio in ufficio, anche per un cavillo così lo si deve fare anche di fronte a grandi investimenti. Anzi, a maggior ragione verrebbe da dire. La sensazione, altrimenti, è quello di figli e figliastri. Come Movimento 5 Stelle rifuggiamo l'idea che - per fare qualcosa a Siracusa - serva per forza un amico in Comune. Essere semplicemente onesti e rispettosi delle norme dovrebbe essere più che sufficiente."