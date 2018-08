Migranti, Salvini: "Non temo il Colle, ho la coscienza a posto"

Il ministro dell'Interno tira dritto sulla vicenda della nave Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui lavoro benissimo e con cui siamo in perfetta sintonia da due mesi e mezzo", ha risposto Matteo Salvini in un'intervista a Rtl al giornalista che gli ha chiesto se temesse "un intervento del Quirinale, come è già avvenuto in una vicenda analoga alcune settimane fa".

Salvini è tornato, quindi, ad attaccare Fico: "Con Luigi Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro". "Io rispondo al mandato che mi hanno dato gli italiani il 4 marzo - ha incalzato Salvini -. Mi chiedono più sicurezza. Il mio obiettivo - ha spiegato ancora - è il 'No way' australiano. Nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia".

Il ministro ha anche twittato una foto in cui mostra una scritta vergata su un muro dove si legge "Salvini muori". "Anche a Rovereto i vigliacchi cercano, inutilmente, di intimidirmi. Chi va a dire a questi fenomeni che le loro minacce non ci spaventano?", scrive Salvini