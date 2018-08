Rosolini, la raccolta differenziata porta a porta arriva anche nelle periferie

Arriva, da domani, anche nelle periferie e nelle contrade il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani “porta a porta”.

"A seguito di ulteriori ed opportuni approfondimenti siamo riusciti a trovare il sistema e raggiungere il giusto compromesso affinché il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani “porta a porta” possa essere ripristinato anche nelle zone periferiche. - spiega il primo cittadino - Infatti, dopo un attento esame della situazione e riprendendo una Ordinanza dello scorso anno siamo convenuti nella determinazione che detto tipo di intervento può essere esteso anche in dette zone bypassando in questo modo quella manovra che ci riportava al contratto iniziale che prevedeva la collocazione di cassonetti. Da domani mattina quindi il servizio di raccolta differenziata nelle periferie sarà effettuato con il sistema del “porta a porta attivandoci sin da per mettere in atto tutti gli atti gestionali conseguenziali. Un risultato – prosegue Incatasciato - che non solo soddisfa i residenti di dette zone ma allo stesso tempo dimostra come il comparto Rifiuti si conferma un settore particolarmente attenzionato dall’amministrazione comunale".

Verranno istituite le Guardie Ambientali.