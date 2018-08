Tentato suicidio a Priolo Gargallo, una donna si lancia dal balcone di casa: trasportata in elisoccorso a Catania

Tentato suicidio, nel primo pomeriggio di oggi, a Priolo Gargallo, dove una donna di 48 anni si è lanciata dal balcone di casa, al primo piano di un appartamento.

Pare che non ci siano gravi conseguenza. La donna è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Pare che non sia in pericolo di vita.