Carlentini, sorpresi a rubare piante di Cannabis: arrestati 2 pregiudicati

Sono stati colti, in flagranza di reato, intenti a rubare diverse piante di Canapa in un fondo agricolo a Carlentini. Si tratta di due pregiudicati lentinesi, Christian Romano (38 anni) e Eduardo Mendola (20 anni), nei confronti dei quali sono scattate le manette da parte dei Carabinieri.

La Cannabis Sativa è una pianta non psicoattiva dal basso contenuto di principio attivo ed utilizzata come biomassa energetica.

La refurtiva, interamente recuperata veniva restituita all’avente diritto mentre i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari