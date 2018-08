Pachino, lavora 12 ore al giorno mai retribuito: segnalato il datore

Uno stato di bisogno del quale il datore di lavoro si sarebbe approfittato. E' scattata la segnalazione di un imprenditore, da parte dei Carabinieri nel Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Stazione di Pachino, perchè avrebbe occupato in nero, in qualità di lavapiatti, un cittadino extracomunitario del Gambia, appena ventenne a lui promettendo, ma senza mai corrispondere, una paga giornaliera di 30,00 euro per 12 ore di lavoro quotidiano.

Il ragazzo vive in precarie condizioni economiche e risulta aver richiesto asilo politico.