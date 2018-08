Avola, rifiuti abbandonati: le telecamere incastrano gli sporcaccioni

Sacchetti con l'immondizia fuori dai contenitori, dall'Isola ecologica oppure abbandonati per strada potrebbero diventare solo un ricordo ad Avola.

La scelta del sindaco di piazzare telecamere di videosorveglianza qua e là (in via Fontana, nell’Isola ecologia ad Avola Antica e in contrada Puzzi, Bella Pettinata e Sanghitello) ha dato i primi frutti, con tanto di immagini dei cittadini sporcaccioni.

Sono state oltre 100 le persone che sono state riprese in qualsiasi ora del giorno, pure a notte inoltrata e nelle prime ore del giorno pur di non adeguarsi alla raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti.

“Dall’avvio del sistema di controllo sono tantissime le sanzioni emanate e la linea resta quella dura - dice il sindaco Luca Cannata - perché è intollerabile che si buttino rifiuti abusivamente quando esiste la possibilità di conferirli al Centro comunale di raccolta. Si tratta, lo ricordo, di un reato penale oltre che di una mancanza di rispetto per tutti quei cittadini che giornalmente, con grande senso civico, si adoperano per tenere pulita e decorosa la nostra città”.

Considerato il successo del sistema di controllo, l'amministrazione comunale ha in programma l’installazione di ulteriori telecamere in altre zone periferiche