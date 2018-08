Siracusa, evadono i domiciliari per una festa in spiaggia: in carcere

Erano scappati dagli arresti domiciliari per godersi una festa in spiaggia nella notte di San Lorenzo. Nei loro confronti, di Giuseppe Messina (19 anni) e Alfio Gagliano (20 anni), la Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito due ordini di carcerazione, emessi dal Tribunale di Siracusa.

I due, dai domiciliari, sono stati condotti in carcere