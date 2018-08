Pachino, servizio civile: il Comune approva due progetti

Approvati dal Comune di Pachino due progetti di Servizio Civile. Ad annunciarlo è l’assessore al Welfare, Santina Baglivo, che ha comunicato la conferma del finanziamento (78 mila euro) dei due progetti approvati dall’ufficio nazionale del Servizio Civile, denominati “Un anno a colori 2018” e “Il ciclo del riciclo 2018”.

"I progetti - dice il sindaco - prevedono l’impiego di 15 giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età. Avranno la durata di 12 mesi e i volontari saranno impiegati per circa 30 ore settimanali con un totale di 1400 ore nell’anno".

L’ente accreditato che si occuperà del coordinamento dei 15 giovani e dello svolgimento dei progetti è l’Assod onlus, con sede a Ispica, in virtù di un protocollo d’intesa con il Comune di Pachino siglato lo scorso ottobre.

Per partecipare alla selezione si dovrà inoltrare istanza in formato cartaceo, indirizzata al Comune di Pachino via XXV Luglio, o tramite PEC sindaco.pachino@arubapec.it, dovrà pervenire entro il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le 18).

Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito ufficiale del comune: www.comune.pachino.sr.it .